Новий наступ ЗСУ в Курській області: експерт назвав важливу мету українських військ

Наступ Сил оборони України в Курській області має військову та політичну мети. Втім, важливо бути реалістами в очікуваннях, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна".

"Росіяни говорять про декілька десятків одиниць нашої техніки. В принципі все. Говорити про те, що ми там зараз дійдемо до Курська або до Курської АЕС, яка нам не потрібна навіть даром, не доводиться, - наголошує експерт.

Ступак наголошує: ймовірно, мета наступу полягає у двох складових: військовій - 30%, а також політичній - 70%.

Військова полягає у тому, щоб змусити російську армію частково забрати свої сили з Покровська, Курахового, а натомість перемістити їх до Курська. Тобто, створити ще одну велику точку напруги.

Політична складова має на меті продемонструвати те, що влада агресорки Росії є слабкою й, можливо, створити напругу в російському суспільстві, а також певну кількість внутрішньопереміщених людей, які втечуть до Москви, Санкт-Петербурга, Архангельська, чи Барнаула.

"Можливо, але це більша така історія, а дайте використаємо Курську область - як переговорного туза з РФ. Звучить це начебто непогано, але технічно та практично я собі не уявляю яким чином це можна зробити", - додав Іван Ступак.

Як повідомлялося, ЗСУ активізували наступальні дії на Курщині. Цю інформацію підтвердили в РНБО та Офісі президента 5 січня.

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