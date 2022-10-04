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Наступ ЗСУ змушує російську армію втікати на східному та південному фронтах – WP

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Наступ ЗСУ змушує російську армію втікати на східному та південному фронтах – WP

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Україна прагне повернути якомога більше своїх територій до того, як РФ кине в бій сотні тисяч мобілізованих росіян.

Збройні сили України прискорили контрнаступ одразу на двох фронтах – східному та південному.

Окупаційні війська Росії змушені відступати у Донецькій та Луганській областях, а також на Херсонщині.

Про це пише The Washington Post.

Кремль намагався оформити "анексію" ще чотирьох областей України, однак паралельно із цим ЗСУ почали відвойовувати окуповані землі.

"Командувачі українськими Збройними силами на півдні та сході створюють проблеми для російського ланцюжка командування швидше, ніж росіяни можуть ефективно реагувати", – сказав один із західних чиновників, який побажав залишитися анонімним.

Він додав наголосив, що дії української армії "посилюють наявну дисфункцію в російських силах вторгнення".

Зазначається, що Україна прагне повернути якомога більше своїх територій до того, як РФ кине в бій сотні тисяч мобілізованих росіян.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів:

  • Любимівка;
  • Хрещенівка;
  • Золота Балка;
  • Біляївка;
  • Українка;
  • Велика Олександрівка;
  • Мала Олександрівка;
  • Давидів Брід. 

Тож Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни.

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