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Наступальні дії російської армії зупинили ЗСУ: яким може бути подальший сценарій війни

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Наступальні дії російської армії зупинили ЗСУ: яким може бути подальший сценарій війни

Фото: Associated Press

ЗСУ та інші сили оборони зупинили та стримують наступ російських окупантів на території України.

Це стало можливим завдяки своєчасному проведенню Україною комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня військової загрози з боку РФ.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Збройні сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил РФ, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у 10 разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці”, - наголосив Олексій Громов.

До оборони російські окупанти перейши і після того, як невдало спробували оточити Харків. До оборони вони перейшли і на Ізюмському напрямку, де проводить стримуючі дії та перекидає свої сили на Луганський напрямок.

Однак залишається загроза проведення противником морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні.

“В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також наносять удари високоточною зброєю по об'єктах в глибині території нашої держави”, - додав представник Громов.

За його словами, наступними ймовірними діями окупантів можуть бути спроби взяти під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей.

Нагадаємо, що Росія не має наміру затягувати війну в Україні, оскільки закінчується озброєння.

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