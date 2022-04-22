Наступальна операція на Донбасі триватиме до трьох тижнів, а далі можливий контрнаступ українців – експерт

Від двох до трьох тижнів може тривати наступ росіян на Сході країни, але досягнути своїх цілей у них не вийде.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі «Єдиного марафону» оцінив ситуація, яка зараз склалася в гарячих точках.

Він заявляє, що захопити Донбас, дійти до Одеси чи Придністров’я, як планують росіяни, треба угруповання до 200 тисяч, якого у Росії немає, тож це більше політичні заяви про наміри, а їх реалізувати неможливо.

Окрім того Жданов зазначає, що наступальна операція від росіян може тривати 14-16 днів, більше не витримає жодна країна світу. Тож, він переконує, що від 19 квітня, коли почався наступ, потрібно, щоб минуло 7 -10 день і буду видно, де вони зупиняться, яких цілей досягнуть. За такий час, каже експерт, війська будуть виснажені, тож потрібно буде перегрупування як їм, так і нам. Але він зазначає, що українські військові отримавши допомогу із Європи, вже тоді зможемо планувати контр наступальну операцію.

А ось боятись, що росіяни почнуть бомбардувати конвої, які і везуть цю допомогу для України не варто. Жданов нагадує, що такі «лякали» від Росії звучать вже від початку війни, але досі не здійснили. До того ж, конвої дуже професійно і добре маскуються, і росіяни не мають можливості їх відстежувати.

А от щодо можливих терактів, які можуть влаштувати в Росії, щоб мобілізувати своїх людей на війну в Україні, експерт каже, що це цілком ймовірний сценарій. Але він може зіграти не на руку їм. Бо з оголошенням мобілізації може початись паніка. До того ж, цей резерв буде готовий до війни лише за три місяці, адже росіяни самі запевняють, що воюють вже не з Україною, а з самими НАТОвськими військами.

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