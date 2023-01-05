Наступальні дії ЗСУ наближаються до сухопутного коридору до Криму – представництво президента

Місцеві перевізники відмовляються їздити цим маршрутом, тож на півострові почали дорожчати пальне, ліки та їжа.

Наступальні дії ЗСУ наближаються до так званого сухопутного коридору до Криму, і він уже перебуває на лінії вогню.

Про це заступник постпреда президента України в Криму Денис Чистіков розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Наступальні дії ЗСУ наближаються до сухопутного коридору, він уже перебуває на лінії вогню", – сказав Чистіков.

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За його даними, місцеві перевізники почали відмовлятися від маршруту цим коридором.

"Перевізники, які доставляли паливо, продукти харчування через сухопутний коридор, відмовляються від цього маршруту. У зв'язку із цим на території тимчасово окупованого Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, продукти харчування", – повідомив заступник постпреда президента в Криму.

Він також зазначив – російські загарбники розуміють, що Кримський міст є ненадійним і може перебувати на лінії зіткнення із ЗСУ.

Нагадаємо, за даними української розвідки, окупанти перекидають на північ Криму нові підрозділи та продовжують будувати оборонні споруди. Так противник намагається утримати окуповану територію та зберегти сухопутний коридор до півострова.

Додамо, що супутникові фото зафіксували вириті загарбниками траншеї біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов запевнив, що ці окопи не допоможуть окупантам і Крим буде обов'язково повернутий під контроль держави.

Зауважимо, за останніми оцінками екскомандувача силами США в Європі Бена Годжеса, звільнити Крим вдасться до кінця серпня 2023 року. Проте задля цього необхідна обіцяна Заходом допомога та дія санкцій проти РФ.

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