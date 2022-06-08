"Наступальний потенціал армії Росії ми перемелемо і без лендлізу", – Арестович

"Наступальний потенціал армії Росії ми перемелемо і без лендлізу", – Арестович

До України вже надходить постачання зброї за лендлізом. На думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича зброю за лендлізом Україна накопичить до серпня.

Утім, ЗСУ й без лендлізу успішно дають відсіч окупантам та йдуть у контрнаступ.

Таку думку Арестович висловив у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Наступальний потенціал армії Росії ми перемелемо і без лендлізу. Просто більшою кров’ю, з віддачою якихось територій, а, судячи з того, як росіяни наступають, можливо і ні. Але тим не менш побитися ще доведеться", - сказав Арестович.

До слова, за словами політика, ЗСУ вже демонструють свої можливості. Українські захисники без лендлізу частково звільнили території Харківської та Херсонської областей і продовжуватимуть й далі звільняти українські території від окупантів.

"Я все-таки тут оптиміст обережний. Я вважаю, що лендліз приїде, до серпня він буде накопичений. Щось цікаве у вигляді контрнаступу ми побачимо. Тому що ЗСУ вже демонструють без усілякого лендлізу свої можливості частково звільнювати Харківську область, Херсонську і так далі", - додав політик.

За словами Арестовича, в українців немає іншого варіанту, окрім перемоги. Адже в інакшому випадку те, що сталося у Бучі, буде по всій Україні.

Нагадаємо, Олексій Арестович також пояснив, що Росія намагається усунути Україну з ринку зерна, щоб висунути на ринок своє власне, а також вкрадене в України.

Читайте також: