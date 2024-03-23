Наступальний потенціал РФ вичерпався на ключових напрямках: чого чекати на фронті – офіцер ЗСУ

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров наголосив, що зараз на фронті активно будуються оборонні укріплення для стримування окупаційної армії Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, наступальний потенціал ворога, який він використовував від початку жовтня 2023 року до початку березня 2024 року, також вичерпується.

"Він вичерпався на ключових напрямках, наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ми почали будувати оборонні укріплення. Тому, думаю, до інавгурації Путіна (7 травня 2024 року – ред.) можливе заходження до якихось сірих зон, до невеликих селищ, але це не будуть якісь великі штурмові операції. Тому що і Росії треба дещо відновитися, накопичити ресурс, і інавгурація", - каже Крамаров.

Нагадаємо, Сирський зробив гучну заяву про масштабні зміни в Силах оборони: всі деталі.

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