Наступальний потенціал РФ вичерпався на ключових напрямках: чого чекати на фронті – офіцер ЗСУ

Сили оборони стабілізували ситуацію на полі бою на сході України.
Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров наголосив, що зараз на фронті активно будуються оборонні укріплення для стримування окупаційної армії Росії.
Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.
За його словами, наступальний потенціал ворога, який він використовував від початку жовтня 2023 року до початку березня 2024 року, також вичерпується.
"Він вичерпався на ключових напрямках, наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ми почали будувати оборонні укріплення. Тому, думаю, до інавгурації Путіна (7 травня 2024 року – ред.) можливе заходження до якихось сірих зон, до невеликих селищ, але це не будуть якісь великі штурмові операції. Тому що і Росії треба дещо відновитися, накопичити ресурс, і інавгурація", - каже Крамаров.
Нагадаємо, Сирський зробив гучну заяву про масштабні зміни в Силах оборони: всі деталі.
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