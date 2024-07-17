Наступальний потенціал РФ вичерпується: військовий експерт оцінив розвиток бойових дій

На думку Євгена Дикого, далі Донбасу окупанти не просунуться і вони це розуміють. Тож можна вважати, що пік їхнього наступу лишився в минулому.

Військовий експерт Євген Дикий впевнений, що Сили оборони України поступово перехоплюють ініціативу на лінії зіткнення.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Ситуація на лінії фронту залишається незмінною. Ворог продовжує тиснути на наші позиції. Наші Сили оборони стримують противника. Принципових змін не відбувається. Вся ця маса, яку росіяни змогли зібрати за минулий рік, тисне на нашу оборону. Під цим тиском наша лінія оборони трішки прогинається. Втім, варто зауважити, що за весь цей час масового тиску жодна лінія оборони не була прорвана росіянами", – зазначив експерт.

На його думку, росіяни не зможуть постійно підтримувати наступальний тиск.

"Є напрямки, де ситуація дуже тяжка. Зокрема, Торецький та Покровський напрямки. На Харківщині все навпаки – Сили оборони успішно проводять контратакувальні дії. Там ворог вже не планує наступати, а намагається окопатись та закріпитись", – пояснив Дикий.

Експерт впевнений, що наступальний потенціал російської армії вичерпується.

"Росіяни прекрасно розуміють, що перемога на фронті їм не світить. Так, ще десь вони зможуть просунутись. Зокрема, в них реальною метою є повне захоплення Донецької та Луганської області. І тут варто зауважити, що вони можуть не досягти цієї мети, але й не буду заперечувати, що вони можуть це зробити", – зазначив Дикий.

За його словами, далі Донбасу окупанти не просунуться і вони це розуміють. Тож можна вважати, що пік їхнього наступу лишився в минулому.

"Відповідно, для нас найстрашніша ситуація на фронті вже позаду. У нас покращується ситуація з мобілізацією і фронт цього не відчув поки що. Тобто, ситуація на фронті, хоча й повільно, але буде мінятись в наш бік", – додав Євген Дикий.

Нагадаємо, західна преса прогнозує виснаження російських військових ресурсів. Британське видання The Economist стверджує, що в Росії запаси танків та іншої бронетехніки можуть виснажитися настільки, що окупаційна армія не зможе проводити наступальні операції вже наступного року. Це, на думку авторів, може змусити Путіна шукати шляхи для короткострокового перемир'я.

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