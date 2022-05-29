Наступають і гатять з авіації та артилерії: у Генштабі розповіли про активність росіян на Донбасі

Наступають і гатять з авіації та артилерії: у Генштабі розповіли про активність росіян на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій, щоб встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської областей та блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 29 травня.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне. Проте успіху не мав і відійшов на попередньо зайняті позиції.

Декілька разів росіяни обстріляли із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета - оточення українських військ у районах Лисичанська, Сєверодонецька та блокування основних логістичних шляхів.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, загарбники поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації. Такими діями росіяни хочуть виснажити особовий склад ЗСУ та зруйнувати фортифікаційні споруди.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи окупантів виведені за межі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, для підтримки дій сухопутних підрозділів, росіяни продовжують вогневий вплив на українські війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії.

Вороги завдали авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі Устинівки. Вони намагаються закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вели штурмові дії у напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку росіяни готуються до штурмових дій, обстріляли із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдали авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах Берестового та Покровського. Завдали чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському і Курахівському напрямках загарбники інтенсивно обстрілювали позиції українських військ, завдавали авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

На Південнобузькому напрямку росііяни основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.

Раніше у Генштабі повідомили, що Росія обстріляла місто та сім сіл на Чернігівщині та Сумщині.

Читайте також: