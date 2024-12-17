"Наступають у лінію": солдати КНДР воюють тактикою Другої світової – експерт

Експерт заявив, що північнокорейці – фізично готові, але тактику для наступу використовують застарілу.

Північнокорейські військові на Курщині ведуть наступ за тактикою часів Другої світової і тому зазнають таких втрат. Хоча самі солдати КНДР є доволі непоганими за якістю.

Про це заявив в ефірі "Radio NV" військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Північнокорейці проводять наступальні дії не так, як це робить Росія. Росіяни використовують ще з часів Пригожина і "Вагнера" більш менш сучасну тактику атак невеликих груп... Це 3-5-7-9 осіб, які намагаються зайняти якусь позицію та рухатися далі. Північнокорейці наступають шеренгою. Вони наступають у лінію. Це прописано в бойових статутах Радянської армії часів Другої світової війни", – каже експерт

Гетьман наголосив, що зараз так не воюють і таку тактику не використовують. Адже вона призводить до великих втрат серед особового складу.

Хоча експерт попередив, що північнокорейці – фізично готові, вміють стріляти і уже збили кілька наших дронів зі стрілкової зброї.

"Але чому вони використовують застарілу тактику? Комбат російський віддає наказ на штурм, росіянам каже наступати штурмовими групами, а ви, північнокорейці, давайте в лінію і наступайте. Це на забій. Тому вони такими пачками й гинуть", – пояснив Гетьман.

Він припустив, що всередині окупаційних військ не дуже хороші взаємовідносини між північнокорейцями і росіянами.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), війська КНДР зазнають великих втрат на Курщині через погану координацію з росіянами.

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