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Наступи окупантів уповільнилися через знищення складів боєприпасів - Гайдай

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Наступи окупантів уповільнилися через знищення складів боєприпасів - Гайдай

Фото: Associated Press

Кількість обстрілів російських військових не зменшилася, але наступи армії РФ останнім часом уповільнилися через системне знищення українськими військовими російських складів боєприпасів у глибокому тилу.

Наразі точаться бої у двох населених пунктах регіону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник  Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише Суспільне.

"В бій пішли додаткові танкові підрозділи окупанта", — розповів Гайдай.

З його слів, не вся область окупована російськими військовими, але вони знов поспішають звітувати про повне захоплення регіону, попри те, що у двох населених пунктах Луганщини ще точаться бої.

Як повідомлялося, аби вийти на адмінмежу Луганської області росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір'ях. Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною, каже голова Луганської ОВА.

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

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