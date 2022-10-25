"Наступлять на ті ж граблі": генерал Сирський - про загрозу повторного нападу на Київ

Сирський уточнив, що напавши на Київ, Росія знову ризикує розтягнути свої сили на півночі.

Командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський не виключає, що російські окупанти можуть наважитися на повторний наступ на Київ.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

Сирський не виключає, що дії Росії в Білорусі справді відображають підготовку знову спробувати перенести бойові дії на нові території.

"Звичайно, вони готуються до ескалації і перенесення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до того, щоб послабити наші угруповання, і, на мою думку, можливою метою є спроба перерізати або послабити наші лінії забезпечення", – зазначив генерал.

Але Сирський уточнив, що таким чином Росія знову ризикує розтягнути свої сили на півночі.

"Вони ризикують двічі наступити на ті самі граблі і вдарити собі по обличчю", – сказав він.

На завершення генерал звернув увагу, що війн такого масштабу, як та, що зараз точиться в Україні, ні в Європі, ні в світі не було з часів Другої світової війни

"Ми маємо успіх на полі бою, але війна - це важко. І ми розуміємо, що ця війна — це виживання нашого народу і нашої держави, тому у нас немає інших варіантів, крім перемоги", — підсумував командувач Сухопутних військ.

Чи можливий новий наступ на Київ

ТСН.ua зібрав подробиці військової активності окупантів у Білорусі а також думки експертів - чи можливе повторення лютневого наступу на Київ.

Так, Олексій Арестович прогнозував, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових. Пізніше він додав, що РФ може вивести війська з Херсона, щоб перекинути на Київ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Однак для цього Росії необхідно створити сили, на що піде два-три місяці.