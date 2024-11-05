Наступна атака Росії може стати наймасштабнішою: скільки ракет і коли очікувати на удар

Наступна масована атака Росії може перевищити масштаби обстрілу 26-27 серпня, який досі вважається найпотужнішим за час війни. Тоді в повітряному просторі України одночасно перебувало близько 200 цілей.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV висловив прогноз щодо того, який вигляд може мати наступна російська ракетно-дронова атака по Україні.

Він зазначив, що за цей час противник міг виготовити щонайменше 200 нових ракет.

"Росіяни могли виробити щонайменше 200 ракет. Я думаю, що більше, є різні оцінки, навіть 250, до 300. І ще певна кількість Шахедів. І наступна атака, яку росіяни планують, може бути вже вдвічі більшою, ніж була в серпні", — вважає Гетьман.

Олексій Гетьман додав, що росіяни також можуть застосувати у прифронтових регіонах керовані авіаційні бомби (КАБ) та перероблені зенітні ракети до С-300.

"Будуть вони це робити, чи ні? Найімовірніше, будуть. Чого б вони мали перехотіти це робити, якщо вони самі казали, що це планують?", — зазначив Гетьман.

Він також припустив, коли такий удар може бути завданий.

"Очікували до 12 жовтня, коли мав відбутися Рамштайн, який був перенесений. Потім очікували десь напередодні сьогоднішнього дня — виборів в Сполучених Штатах. Не відбулось ні тоді, ні тоді. Це непогано, що ми пильнуємо. Думаю, щойно погода трошечки зміниться і почнуться вже не заморозки, а вже почнуться холоди, до грудня, вони спробують зробити таку атаку", – підкреслив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, експерт з авіації Валерій Романенко заявляв, що армія РФ суттєво посилила свої можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні, які можуть відбутися з настанням морозів.