Наступна ціль Путіна у разі перемоги над Україною: військовий експерт пояснив, хто під загрозою

Наступна ціль Путіна у разі перемоги над Україною: військовий експерт пояснив, хто під загрозою

Наступною ціллю Путіна може стати Молдова, яка саботувала підтримку санкції проти Росії оголосила про нейтралитет.

Зупинити плани очільника Кремля може Україна.

Про це в інтерв’ю “Обозревателю” розповів військовий експерт Олексій Мельник.

За його словами, у разі перемоги над Україною Росія не припинить“їсти” інші країни - наступною може стати Молдова. В майбутньому вони можуть прокласти собі “коридор” ще до Калінінграду.

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"Озвучені Росією плани на другу фазу війни проти України фактично свідчать про те, що кремль не збирається зупинятися на нашій країні. Наступна імовірна ціль – Придністров’я, Молдова, а далі – суходільний коридор до Калінінграда", - наголосив Олексій Мельник.

Водночас плани Путіна можуть зламати європейські партнери Україні, які постачають зброю.

"Після оприлюднення цих завдань для Путіна шляху назад уже немає – він має йти до них, не рахуючись з ціною. Ключовим фактором у питанні зупинення агресора буде міць української армії за підтримки Заходу", - військовий експерт Олексій Мельник.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 27 квітня приїде до України, зокрема відвідає Київ з урядовою делегацією.

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