Наступна ціль Путіна у разі перемоги над Україною: військовий експерт пояснив, хто під загрозою

Наступною ціллю Путіна може стати Молдова, яка саботувала підтримку санкції проти Росії оголосила про нейтралитет.
Зупинити плани очільника Кремля може Україна.
Про це в інтерв’ю “Обозревателю” розповів військовий експерт Олексій Мельник.
За його словами, у разі перемоги над Україною Росія не припинить“їсти” інші країни - наступною може стати Молдова. В майбутньому вони можуть прокласти собі “коридор” ще до Калінінграду.
"Озвучені Росією плани на другу фазу війни проти України фактично свідчать про те, що кремль не збирається зупинятися на нашій країні. Наступна імовірна ціль – Придністров’я, Молдова, а далі – суходільний коридор до Калінінграда", - наголосив Олексій Мельник.
Водночас плани Путіна можуть зламати європейські партнери Україні, які постачають зброю.
"Після оприлюднення цих завдань для Путіна шляху назад уже немає – він має йти до них, не рахуючись з ціною. Ключовим фактором у питанні зупинення агресора буде міць української армії за підтримки Заходу", - військовий експерт Олексій Мельник.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 27 квітня приїде до України, зокрема відвідає Київ з урядовою делегацією.
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