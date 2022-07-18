Наступна і остання битва Путіна: російський політик пояснив, яку ставку диктатор робить для того, щоб зламати опір України

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков пояснив, у чому, на його думку, полягає стратегія Путіна і яку останню ставку він робить для того, щоб зломити опір України.

Про це він написав у Twitter.

"Наступна (і остання) битва Путіна.

Дуже довгий тред про те, в чому, на мій погляд, зараз полягає стратегія Путіна, і яку останню ставку він робить для того, щоб зламати опір України.

Війна XXI століття складається не тільки з боїв на полі бою, чи не так?

На полі бою путінська армія показала все, що здатна. І не вразила. Після проваленого бліцкригу і невдач із "тактикою малих котлів", у розпорядженні РФ залишилася лише тактика випаленої землі.

Вона полягає в використанні переваги в артилерії. Укріплений район ЗСУ зазнає потужного руйнівного обстрілу. Потім туди запускають гарматне м'ясо з "волонтерів", "вагнерівців" та інших "днрівців", яких міноборони РФ не вважає людей і не враховує у своїй статистиці втрат; якщо їх зустрічають вогнем у відповідь, вони відходять і артилерійський обстріл триває — доти, доки ЗСУ не залишають укріплений район, стертий з лиця Землі.

Такий підхід дозволяє повільно просуватися і уникати значних втрат у кадровій армії, але зараз розклад сил різко змінює HIMARS. Ефективно знищуючи склади зброї в глибині окупованих територій, вони створюють великі проблеми в логістиці та постачанні для ЗС РФ.

Тому зараз Путіну відчайдушно потрібне перемир'я. Не лише для того, щоб підтягнути резерви (резерви підтягне і Україна), не лише для того, щоб дати військам перепочинок (перепочинком скористається і Україна) — а насамперед для того, щоб зафіксувати статус кво.

Перемир'я та припинення вогню означають, що виникне якась визнана, намальована на карті лінія розмежування, і вона визначатиме політичну реальність — мабуть, на роки вперед. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, ви знаєте.

Справа не лише в тому, що Росія окопається, зміцниться вздовж цієї лінії. Справа в першу чергу в тому, що як тільки буде укладено перемир'я, в Європі переможе партія "поганий мир краще за добру війну".

Політики прийдуть до виборців із добрими новинами: "ми змогли зупинити війну" — скажуть вони. Більше не стріляють, зупинився потік біженців, знижуються ціни на пальне: усі ці негайні наслідки перемир'я негайно капіталізують європейські політики.

А щодо відкладених наслідків... Те, що Путін нікуди не подінеться, і знову накопичуватиме сили і злість для наступної смертоносної і кривавої атаки через кілька років; те, що величезні території України залишаться під окупацією, мільйони їх мешканців у статусі переміщених осіб...

Те, що зло не буде покарано — що ж, з цим, у разі заморожування конфлікту, слід розбиратися наступним поколінням політиків, чи не так?

Зараз Україна має значну (хоча небезумовну і далеко недостатню) підтримку Заходу. Але якщо лінію на карті буде намальовано і запанує "поганий мир" — ситуація радикально зміниться.

Почати бойові дії знову, коли європейські виборці вже видихнули з полегшенням від того, що війна закінчилася і повернулися до своїх звичних рутинних справ, зализуючи рани і знову накопичуючи жирок, буде політично нескінченно складно.

Навіть якщо буде накопичено великі сили і підготовлено сучасну техніку, спроба деокупації буде зовсім інакше сприйнята громадською думкою на Заході: "ну тільки ж заспокоїлося все, а вони знову починають стріляти" — ось що думатимуть багато європейських виборців.

Впевнений, що все це чудово розуміють у Києві; але й у Москві теж розуміють. Наступна велика ставка Путіна в українській війні — спецоперація з примусу до перемир'я, яка дозволить оформити анексію, дасть паузу кілька років для підготовки наступного етапу війни.

Як же Путін планує домагатися такого необхідного йому перемир'я? Ми бачили це вже у червні: через шантаж. Путін розуміє, що Україна на жодне перемир'я не піде. Громадська думка в Україні абсолютно однозначно вимагає від Зеленського продовження боротьби.

Ахіллесова п'ята України – в залежності від Заходу. Ще б пак: війною знищено більшість економіки, драматично впали податкові надходження; воювати, без західного озброєння теж нема чим. Київ зараз не впорається без підтримки Європи, і це створює можливості для шантажу.

Меседж Путіна у червні був дуже простий: "Дорогі Шольц, Макрон, Драгі — або ви натиснете на Зеленського і примусите його до миру, або я влаштую голод в Африці, ви отримаєте миріади біженців у Європі, і ваші уряди будуть зметені праворадикалами (яких я сам і профінансую)".

Це було переконливо, але не допомогло. Коли у червні європейські лідери поїхали до Києва, багато хто писав: "їдуть прогинати Зеленського на поступки". До того ж, у їхніх руках був ще й важіль у вигляді статусу кандидата до Євросоюзу. Як з'ясувалося, експерти даремно думали про європейських лідерів погано.

Путинський шантаж голодом не пройшов, принципи та цінності перемогли.

Але у Путіна, як відомо, два союзники. І коли генерал Голод не впорався із завданням, тепер на передову буде відправлений фельдмаршал Холод.

Ще одну річ Путін вивчив за 22 роки при владі: якщо не виходить домовитися із західними політиками безпосередньо, треба працювати через їхніх виборців. Адже вони теж залежать від громадської думки (і в цьому їхня сила, але Путін упевнений, що це слабкість).

Зима близько. Це дозволяє вже найближчими місяцями розігрувати газову картку максимально ефективно. Ось, що робитиме Путін у найближчі місяці — він намагатиметься налякати європейців перспективою замерзнути у своїх будинках цієї зими.

Для цього він задє всю агентуру, всі накопичені за багато років роботи ресурси: продажних політиків та журналістів, псевдо-НКО, маргінальні партії, квазіреспектабельних "аналітиків" та "експертів". (І добре ще, що головний смітник, Russia Today, забанили).

Але і без RT знайдуться охочі освоїти путінські гроші, щоб із глибокодумним виглядом сказати: "Україну, звичайно, шкода, але щоб Європа не замерзла, треба піти назустріч Путіну...".

Запам'ятовуйте всіх, хто це говоритиме. 20% з них – корисні ідіоти. 80% - агенти Путіна.

Що з цим усім робити?

1. Попереджений - отже, озброєний. Чи не ведіться. На Європу, ймовірно, чекає непроста зима — але це вимушена плата за вісім минулих років байдужості та бездіяльності. Цю зиму треба пережити: якщо зараз поступитися і прогнутися під путінські умови, то ще за 6-8 років Європу майже напевно чекатиме інша зима, ядерна. Тому що Путін не зупиниться, він готуватиметься до реваншу, а нова війна буде ще гіршою за нинішню.

2. Вікно можливостей для деокупації Херсона та інших територій в України не таке вже й велике: чим ближче до зими, тим важливішим чинником буде газовий шантаж (очевидно, в Україні це добре розуміють, і готуються до контрнаступу ударними темпами). Серйозні військові досягнення потрібні не тільки самі по собі, але й для роботи з громадською думкою у Європі: щоб вона повірила у можливість української перемоги і була готова стискати зуби і терпіти.

3. Пам'ятати, що Путін вдається до шантажу голодом і холодом не від хорошого життя. Його військова авантюра провалилася. Путін стрімко втрачає підтримку в Росії. Він теж розуміє, що має хіба що 2-3 місяці, щоб зафіксувати перемир'я на вигідних умовах. Це будуть, можливо, найскладніші 2-3 місяці, але потім Путін остаточно програє. Він уже програв, звичайно, але саме зараз його треба дотиснути, не дати йому відповзти. Витримати його останній удар", - підсумував Волков.

Довідка: Леонід Волков - російський політик і громадський діяч, IT-фахівець, керівник передвиборного штабу Олексія Навального на виборах Президента Росії 2018 року і згодом штабу "страйки виборців", який після закінчення виборів перекваліфікувався в мережу регіональних штабів Навального.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

Жданов: Путін програє, звуження фронту на Донбасі, ракетний обстріл Вінниці та "Рамштайн-4"

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