Наступна мета Путіна: військовий експерт розповів, де ворог планує наступ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські окупанти не відмовляються від наступальних планів, незважаючи на величезні втрати. Ворог готує ще дві великі наступальні місії. Основними цілями ворога є Покровський та Слов'янський напрямки, а також Запоріжжя.

Про це повідомив Роман Світан в ефірі "24 Каналу".

Нові напрямки головного удару

Він заявив, що зараз триває літня військова кампанія ворога, яка триватиме до морозів. За його словами, окупанти вже зосередили свої резерви для нових наступальних операцій. Він зазначив, що ворог намагається вийти на Добропілля на Покровському напрямку. На Слов'янському напрямку ворог намагається зайти на Куп'янськ, підходить до Лимана, а також витіснив ЗСУ з Серебрянського лісництва.

"Це вже загроза Сіверську. Це вже загроза Слов’янську, але вже з південного сходу", – пояснив експерт.

Він додав, що окупанти також намагаються взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію в напівоточення, витіснивши ЗСУ з Часового Яру.

Загроза для Запоріжжя

Крім того, за словами Світана, не варто забувати про Запорізький напрямок. Окупанти намагаються підійти до міста вздовж колишнього Каховського водосховища. Вони вже просуваються з Василівки на Кам'янське.

"Зараз вони намагаються вийти у бік Запоріжжя на висоти північніше Кам'янського. Це дуже небезпечна ситуація. Якщо ворог вийде на висоти, то дістане до Запоріжжя армійською артилерією", – наголосив полковник.

Він додав, що ЗСУ мають протидію ворогу та направляють додаткові сили та дрони для знищення резервів окупантів. Експерт вважає, що за правильних рішень українська армія зможе перемолоти "всю російську другу хвилю", оскільки ворог має величезні втрати.

Нагадаємо, за словами Віталія Пекара, війна Росії проти України не закінчиться з припиненням бойових дій. Після того, як «гармати замовкнуть», Кремль спробує реалізувати свої імперські амбіції, але вже іншими методами — політичними, медійними та культурними.

Експерт застерігає: після закінчення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею впливу з боку Росії — цього разу у вигляді організацій, які намагатимуться досягти того, чого не змогли здобути військові. За словами Валерія Пекара, політика Кремля стане продовженням війни іншими методами.

Москва може спробувати нав’язати Україні «грузинський сценарій», а якщо це не дасть результату — розколоти суспільство та занурити його у внутрішні конфлікти, щоб знівелювати українську перемогу.

Пекар наголошує, що небезпеку становлять не лише проросійські реваншисти, які прагнутимуть узяти реванш політичним шляхом, а й так звана «хвиля хороших росіян». Вони щиро вважатимуть, що «прекрасну Росію майбутнього» легше побудувати саме в Україні, а не на території РФ.

На їхню думку, Україна — це ідеальний плацдарм для втілення подібних ідей: тут уже є демократичні інститути, рух у бік Європи, а також «спільна культура» та «братній народ». Ба більше, вони переконані, що відновити й розвинути Україну набагато простіше, ніж Росію з її централізованою владою, авторитаризмом та зруйнованою економікою.