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Наступна жертва?: після провалу в Україні пропагандисти РФ заговорили про Казахстан (відео)

Наступна жертва?: після провалу в Україні пропагандисти РФ заговорили про Казахстан (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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501
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Наступна жертва?: після провалу в Україні пропагандисти РФ заговорили про Казахстан (відео)

Російські пропагандисти на ток-шоу заявили, що у Казахстані можуть початися "нацистські процеси".

Російські пропагандисти після провалу їхньої армії в Україні і краху планів "взяти Київ за два дні" почали обговорювати нову жертву агресії – Казахстан.

Про це йшлося у пропагандистському ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Один із гостей Соловйова заявив, що "наступною проблемою Росії стане Казахстан".

"Там теж можуть початися "нацистські процеси", як в Україні. І росіян там багато, і кордон найбільш протяжний і ядерна паливо для всього нашого "Росатома" теж там", – зазначив пропагандист.

Таким чином росіяни хочуть відволікти увагу своїх громадян від України, знайшовши нову жертву для "денацифікації" – Казахстан. Зазначимо, що президент цієї країни Токаєв відмовив Путіну у військовій допомозі у межах ОДКБ і заявив, що не визнаватиме так звані "ЛДНР".

Нагадаємо, що на позачергових президентських виборах перемогу отримав чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв. 

У вересні стало відомо, що Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Після повномасштабгого вторгнення, коли Росія зазначала перших поразок, Путін вимагав від країн-членів ОДКБ ввести "миротворців" на територію України.

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Дата публікації
Перегляди
501
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