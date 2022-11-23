Наступна жертва?: після провалу в Україні пропагандисти РФ заговорили про Казахстан (відео)

Російські пропагандисти на ток-шоу заявили, що у Казахстані можуть початися "нацистські процеси".

Російські пропагандисти після провалу їхньої армії в Україні і краху планів "взяти Київ за два дні" почали обговорювати нову жертву агресії – Казахстан.

Про це йшлося у пропагандистському ток-шоу "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Один із гостей Соловйова заявив, що "наступною проблемою Росії стане Казахстан".

"Там теж можуть початися "нацистські процеси", як в Україні. І росіян там багато, і кордон найбільш протяжний і ядерна паливо для всього нашого "Росатома" теж там", – зазначив пропагандист.

Таким чином росіяни хочуть відволікти увагу своїх громадян від України, знайшовши нову жертву для "денацифікації" – Казахстан. Зазначимо, що президент цієї країни Токаєв відмовив Путіну у військовій допомозі у межах ОДКБ і заявив, що не визнаватиме так звані "ЛДНР".