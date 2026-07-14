“Готуйтеся вже зараз”: Бутусов попередив українців про ще сильніші удари РФ

Зима у Києві 2025 року / © Associated Press

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Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов вважає, що наступної зими російські удари можуть бути ще потужнішими, ніж минулої.

Про це Бутусов написав у своїх соцмережах.

«Наступної зими удари противника можуть бути ще сильнішими, ніж минулої. Кожному українцю вже зараз варто готуватися до можливих криз», — зазначив він.

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Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у Києві до будинків, які живляться від ТЕЦ, не встигнуть до зими встановити 100% резервних джерел тепла. Тому 2500 будинків можуть опинитися без опалення у разі нових ударів РФ.

Найвразливішими містами залишаються Київ, Одеса, Дніпро та Харків. Ці мегаполіси найбільше залежать від централізованих ТЕЦ та протяжних мереж, тому удари по них викликають каскадні відключення електрики, централізованого опалення та води.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту України протягом зими необхідний пакет із 300 ракет до систем Patriot. За його словами, це має забезпечити країні достатній рівень протиповітряної оборони та позбавити Росію можливості розраховувати на зимову кампанію.

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