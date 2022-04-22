Наступні чотири тижні будуть вирішальними: топпосадовці США спрогнозували розвиток війни в Україні

Наступні чотири тижні будуть вирішальними: топпосадовці США спрогнозували розвиток війни в Україні

Наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни, яку розв'язала Росія проти України, із довгостроковими наслідками, які впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед.

Водночас офіційні особи США, прогнозують, що бойові дії будуть тривалими й виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь.

Таку думку висловили високопосадовці США, пише New York Times.

Представники влади США кажуть, якщо війська РФ зможуть прорватися на схід, у диктатора Путіна буде більше можливостей у РФ представити свою так звану "спеціальну воєнну операцію" як обмежений успіх. А також заявити, що він "забезпечив захист проросійської меншості України". У такій ситуації Путін міг би використовувати Донбас як важіль тиску в будь-яких переговорах.

"Але якщо українські військові зможуть зупинити наступ РФ на Донбасі, перед Путіним постане суворий вибір: спрямувати більше бойової могутності на війну, яка може затягтися на роки, або серйозно вести домовленості на мирних переговорах", – зазначили представники американської влади, які говорили на умовах анонімності.

Але, за їхніми словами, перший варіант може означати повну національну мобілізацію і є політично ризикованим для російського лідера.

Водночас ще один високопосадовець міністерства оборони США вважає наступний місяць вирішальним поворотним моментом як для України, так і для РФ. На його думку, ця фаза битви нібито певною мірою сприяє РФ, оскільки путінські війська "переміщаються більш відкритою місцевістю, а не грузнуть у городах".

Також читайте Після битви за Донбас РФ не зможе продовжувати наступ - аналітики CIT

Але, на його думку, за наявності правильного озброєння та збереження високого морального духу й мотивації ЗСУ можуть не лише зупинити просування загарбників із путінської армії, а й відкинути їх.

Своєю чергою колишній командувач Силами спеціальних операцій США в Європі у відставці генерал-майор Майкл Репас переконаний, що для ЗСУ вирішальне значення має те, що вони мають зупинити наступ РФ, щоб відбити увесь Донбас.

"Якщо Путіну вдасться захопити схід і встановити сухопутний коридор до Криму, Москва матиме сильнішу позицію в будь-якому врегулюванні шляхом переговорів. Ще через місяць я чекаю виснаження з обох боків без військового рішення/результату в будь-якому випадку. Безвихідна ситуація означає, що Путін перемагає, а якщо він "переможе", то на нас чекає важка дорога", – сказав військовий.

Як пише видання з посиланням на чиновників США, що незалежно від результату війни "російські збройні сили будуть витрачені після цього наступного етапу".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.