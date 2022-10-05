Наступні дні будуть ще гіршими для окупантів: австралійський генерал про контрнаступ ЗСУ на півдні

"Несподіваний" прорив українських військ на Херсонщині та панічний відступ росіян — це продовження довгої серії організованих дій.

Про це пише в Twitter Мік Раян – військовий експерт, генерал-майор у відставці, який відповідав за весь військовий вишкіл та військову освіту в Австралії.

The Ukrainian southern campaign continues to play out. While their forces fix Russian defenders in the south west, the Ukrainians are advancing from the north. Some observations on the Kherson & Kharkiv offensives. 1/20 https://t.co/FwaBQDPs2I — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

За його словами, українська наступальна кампанія на півдні продовжує розгортатися.

"Поки ЗСУ фіксують російських захисників на південному заході (Херсонщини. – Ред.), українці наступають з півночі. Хоча це може здатися "раптовим" проривом на півдні, насправді це продовження довгої серії організованих дій на півдні та північному сході України", – зазначив генерал.

Раян звернув увагу, що українські атаки на півдні почалися місяці тому. ЗСУ не тільки відвоювали територію, але й брали участь у розвідувальній битві, щоб отримати розвідувальні дані, не даючи інформації противнику.

На думку експерта, активні дії ЗСУ на півдні у серпні примусили росіян стягнути додаткові підкріплення. Особливу увагу він звернув на роль HIMARS у цій операції.

"У той же час українські стратегічні планувальники в Києві шукали б інші можливості, де росіяни могли б послабити свою оборону, щоб прикрити відповідальність військ, направлених на південь", – каже австралійський генерал.

Саме тому, на думку експерта, скориставшись послабленням росіян, українська армія розпочала стрімкий наступ на Харківщині.

"Тоді, коли Харківська кампанія лютувала на північному сході, українці знову шукали б можливостей деінде та шукали слабкі місця Росії. Вони знайшли можливість північніше Херсона", – говорить Раян.

Експерт зробив кілька зауважень, "навіть маючи зараз обмежену кількість інформації":

По-перше, українці мали широкий загальний оперативний план , який передбачав потенційні операції на півдні, північному сході – і, ймовірно, деінде. Однак їх запуск базувався не лише на часі, а й на тому, коли з’явилися можливості.

, який передбачав потенційні операції на півдні, північному сході – і, ймовірно, деінде. Однак їх запуск базувався не лише на часі, а й на тому, коли з’явилися можливості. По-друге, українці явно мали як спеціалізовані, так і ситуаційні резерви , які вони виділили для запланованих наступів – і для використання можливостей. Створення їх вимагало хорошої оцінки ризику, обману, оперативної безпеки та матеріально-технічного забезпечення.

, які вони виділили для запланованих наступів – і для використання можливостей. Створення їх вимагало хорошої оцінки ризику, обману, оперативної безпеки та матеріально-технічного забезпечення. По-третє, українці провели кращу розвідку. Росіяни погано володіють тактичною розвідкою. Це важлива частина запобігання несподіванки та розпізнавання слабких місць противника, які необхідно використати.

Росіяни погано володіють тактичною розвідкою. Це важлива частина запобігання несподіванки та розпізнавання слабких місць противника, які необхідно використати. По-четверте, після майже 8 місяців повномасштабного вторгнення (і 8 років відтоді, як Росія почала цю війну), Україна має кількох старших командирів, які є досвідченими стратегами та майстрами операцій. Вони добре знають свого ворога та знають, як збалансувати стратегічний ризик і можливості.

"І ці командири, включаючи генералів Залужного, Сирського та Ковальчука, вправно керують своїми штабами та підлеглими командирами шляхом планування та виконання широкомасштабних військових операцій. Це рідкісна навичка", – каже австралійський генерал.

По-п’яте, асиметрія у філософії командування, коли Росія централізовано контролює операції, а Україна надає більше свободи для використання можливостей.

За його словами, у стрімких операціях, таких як Харківська та Херсонська операції, ті, кому не потрібно постійно звертатися до штабу, зможуть визначати та домінувати в оперативному темпі, зрештою перехоплюючи ініціативу.

"Саме поєднання цих п’яти факторів, а також мужності українців у ближньому бою та відсутності мотивованості серед російських солдатів, є основним фактором успіху України у відвоюванні значної частини її території за останні кілька тижнів", – вважає Раян.

На його думку, російська армія не може відповісти на те, що з нею роблять українці. Каскадні збої ймовірно, триватимуть ще деякий час. А ведення мобілізованих військ РФ не допоможуть вирішити проблему російському командуванню.

18/ The Russian Army do not appear to have an answer to what the Ukrainians are doing to them. We are seeing cascading failures which are likely to continue for a while yet. The injection of mobilised troops is likely to provide only human speed bumps for the Ukrainians. pic.twitter.com/0jbru9jqGK — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022

"Від першої частини операції "Барбаросса" у Другій світовій війні російська армія не мала такої жахливої серії невдач на полі бою. І оскільки велика кількість військ застрягла на захід від Дніпра, наступні дні можуть стати для них ще гіршими", – підсумував експерт.

Раніше конгресмен США Стів Коен розповів про геноцид українців, відповідь на ядерний удар та зброю для ЗСУ.

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