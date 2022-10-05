Наступні дні будуть ще гіршими для окупантів: австралійський генерал про контрнаступ ЗСУ на півдні

За словами експерта, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.
"Несподіваний" прорив українських військ на Херсонщині та панічний відступ росіян — це продовження довгої серії організованих дій.
Про це пише в Twitter Мік Раян – військовий експерт, генерал-майор у відставці, який відповідав за весь військовий вишкіл та військову освіту в Австралії.
The Ukrainian southern campaign continues to play out. While their forces fix Russian defenders in the south west, the Ukrainians are advancing from the north. Some observations on the Kherson & Kharkiv offensives. 1/20 https://t.co/FwaBQDPs2I— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022
За його словами, українська наступальна кампанія на півдні продовжує розгортатися.
"Поки ЗСУ фіксують російських захисників на південному заході (Херсонщини. – Ред.), українці наступають з півночі. Хоча це може здатися "раптовим" проривом на півдні, насправді це продовження довгої серії організованих дій на півдні та північному сході України", – зазначив генерал.
Раян звернув увагу, що українські атаки на півдні почалися місяці тому. ЗСУ не тільки відвоювали територію, але й брали участь у розвідувальній битві, щоб отримати розвідувальні дані, не даючи інформації противнику.
На думку експерта, активні дії ЗСУ на півдні у серпні примусили росіян стягнути додаткові підкріплення. Особливу увагу він звернув на роль HIMARS у цій операції.
"У той же час українські стратегічні планувальники в Києві шукали б інші можливості, де росіяни могли б послабити свою оборону, щоб прикрити відповідальність військ, направлених на південь", – каже австралійський генерал.
Саме тому, на думку експерта, скориставшись послабленням росіян, українська армія розпочала стрімкий наступ на Харківщині.
"Тоді, коли Харківська кампанія лютувала на північному сході, українці знову шукали б можливостей деінде та шукали слабкі місця Росії. Вони знайшли можливість північніше Херсона", – говорить Раян.
Експерт зробив кілька зауважень, "навіть маючи зараз обмежену кількість інформації":
- По-перше, українці мали широкий загальний оперативний план, який передбачав потенційні операції на півдні, північному сході – і, ймовірно, деінде. Однак їх запуск базувався не лише на часі, а й на тому, коли з’явилися можливості.
- По-друге, українці явно мали як спеціалізовані, так і ситуаційні резерви, які вони виділили для запланованих наступів – і для використання можливостей. Створення їх вимагало хорошої оцінки ризику, обману, оперативної безпеки та матеріально-технічного забезпечення.
- По-третє, українці провели кращу розвідку. Росіяни погано володіють тактичною розвідкою. Це важлива частина запобігання несподіванки та розпізнавання слабких місць противника, які необхідно використати.
- По-четверте, після майже 8 місяців повномасштабного вторгнення (і 8 років відтоді, як Росія почала цю війну), Україна має кількох старших командирів, які є досвідченими стратегами та майстрами операцій. Вони добре знають свого ворога та знають, як збалансувати стратегічний ризик і можливості.
"І ці командири, включаючи генералів Залужного, Сирського та Ковальчука, вправно керують своїми штабами та підлеглими командирами шляхом планування та виконання широкомасштабних військових операцій. Це рідкісна навичка", – каже австралійський генерал.
- По-п’яте, асиметрія у філософії командування, коли Росія централізовано контролює операції, а Україна надає більше свободи для використання можливостей.
За його словами, у стрімких операціях, таких як Харківська та Херсонська операції, ті, кому не потрібно постійно звертатися до штабу, зможуть визначати та домінувати в оперативному темпі, зрештою перехоплюючи ініціативу.
"Саме поєднання цих п’яти факторів, а також мужності українців у ближньому бою та відсутності мотивованості серед російських солдатів, є основним фактором успіху України у відвоюванні значної частини її території за останні кілька тижнів", – вважає Раян.
На його думку, російська армія не може відповісти на те, що з нею роблять українці. Каскадні збої ймовірно, триватимуть ще деякий час. А ведення мобілізованих військ РФ не допоможуть вирішити проблему російському командуванню.
18/ The Russian Army do not appear to have an answer to what the Ukrainians are doing to them. We are seeing cascading failures which are likely to continue for a while yet. The injection of mobilised troops is likely to provide only human speed bumps for the Ukrainians. pic.twitter.com/0jbru9jqGK— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 5, 2022
"Від першої частини операції "Барбаросса" у Другій світовій війні російська армія не мала такої жахливої серії невдач на полі бою. І оскільки велика кількість військ застрягла на захід від Дніпра, наступні дні можуть стати для них ще гіршими", – підсумував експерт.
Раніше конгресмен США Стів Коен розповів про геноцид українців, відповідь на ядерний удар та зброю для ЗСУ.
Читайте також: