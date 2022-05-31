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"Наступні кілька тижнів визначатимуть подальший розвиток війни": генерал США

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"Наступні кілька тижнів визначатимуть подальший розвиток війни": генерал США

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Пентагон також допускає можливість ескалації бойових дій в Україні.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу Fox News. 

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося", - зазначив він.

Генерал також наголосив, що зараз точаться "визначальні оперативні бої" між українськими силами й російськими загарбниками на сході України.

"Наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни", - резюмував Міллі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони розповіли про плани російських окупантів та бої на сході України.

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