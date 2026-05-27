Наступні шість місяців можуть стати переламними у війні: Білецький пояснив, що потрібно Україні

Україна має близько шести місяців, щоб перехопити ініціативу на фронті, посилити свої позиції та змусити Росію вести переговори не з позиції сили.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу ЗСУ.

За його словами, російська армія виснажується і вже не здатна на великі прориви так, як раніше. Якщо Україна зможе наростити темп на полі бою та втримати його протягом кількох місяців, це може змінити ситуацію на фронті.

Білецький назвав критичний період для війни в Україні

Бригадний генерал заявив, що найближчі місяці можуть стати ключовими для подальшого перебігу війни.

“Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом. Точніше, думаю, що наступні шість — найважливіші”, — сказав Білецький.

Він наголосив, що ЗСУ потрібно визначити напрямки, де можна покращити позиції, зайняти стратегічно важливі рубежі й уже після цього говорити з Росією про стабільне перемир’я з позиції сили, а не слабкості.

Росія втрачає темп, але війна залишається важкою

За оцінкою Білецького, нестача особового складу вже не дозволяє російським військам діяти так, як рік тому. Він також заявив про значні втрати серед польових командирів РФ, що свідчить про деградацію російської армії.

Reuters зазначає, що російське просування цього року сповільнилося. Водночас Україна має власні проблеми, зокрема нестачу людей на фронті.

На тлі цього Київ посилив удари дронами по російській логістиці, системах ППО, нафтових і військових об’єктах. Це має ускладнити наступальні можливості РФ.

Донеччина залишається ключовим напрямком

Одним із головних питань залишається контроль над Донецькою областю. Росія вимагає весь регіон, але Україна не збирається виводити війська з територій, які Москва так і не змогла захопити.

Білецький зазначив, що його підрозділи утримують важливий фланг у районі Слов’янська та змушують росіян атакувати в лоб. Такі штурми дорого коштують окупантам і виснажують їхні сили.

Україна робить ставку на дрони та роботизовані системи

Білецький також заявив, що українська армія активно впроваджує нові технології. Йдеться про наземні роботизовані комплекси, малопомітні дрони-камікадзе та роботів із кулеметами або ракетними установками.

За його словами, у перспективі такі системи мають замінити частину піхоти й допомогти проводити складніші штурмові операції з меншими втратами особового складу.

“Це станеться вже цього року”, — сказав Білецький.

Нагадаємо, українські військові зазначають, що російським окупантам дедалі важче просуватися на фронті. Однією з причин є значні втрати техніки та активне застосування дронів, які суттєво змінили характер бойових дій.

Через це російська армія все частіше повертається до тактики малих піхотних груп і так званих “м’ясних” штурмів. Подібний підхід раніше активно використовували найманці ПВК “Вагнер”.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті завдяки стійкості військових, дронам, технологічним рішенням і далекобійним ударам по російських цілях.

Водночас глава держави наголошував, що ситуація на передовій залишається складною. Попри це, за його словами, цього року Сили оборони демонструють кращі результати, ніж раніше.

