“Наступні тижні будуть дуже важливими": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Найбільш жорстокі бої ідуть на Донеччині, у прикордонних районах — щоденні мінометні обстріли.

Президент України розповів про ситуацію на передовій та відзначив військові підрозділи Сил оборони, які мужньо протистоять ворогові.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в суботу, 5 листопада.

За словами президента, ситуація за добу не зазнала суттєвих змін.

“Найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині. Але постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень”, - зазначив Зеленський.

Український лідер особливо відзначив нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі Сил оборони. Зокрема, бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які “разом із підрозділами Сухопутних військ дуже ефективно “мінусують” ворожу техніку і самих окупантів”.

Також читайте США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійшло

“Хочу відзначити й наших прикордонників – тих, хто продовжує укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині попри постійні російські обстріли та провокації. У деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно – мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Дякую, хлопці, за стійкість і витримку!” - звернувся до бійців президент.

Зеленський запевнив, що українська влада робить все, щоб у наших воїнів “було ще більше можливостей гнати ворога”.

“Наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше “броні”, більше артилерії”, - наголосив він.

Нагадаємо, упродовж доби 5 листопада під ударами російських окупантів опинилися понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: