“Наступні тижні будуть дуже важливими": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Найбільш жорстокі бої ідуть на Донеччині, у прикордонних районах — щоденні мінометні обстріли.
Президент України розповів про ситуацію на передовій та відзначив військові підрозділи Сил оборони, які мужньо протистоять ворогові.
Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в суботу, 5 листопада.
За словами президента, ситуація за добу не зазнала суттєвих змін.
“Найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині. Але постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень”, - зазначив Зеленський.
Український лідер особливо відзначив нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі Сил оборони. Зокрема, бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які “разом із підрозділами Сухопутних військ дуже ефективно “мінусують” ворожу техніку і самих окупантів”.
“Хочу відзначити й наших прикордонників – тих, хто продовжує укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині попри постійні російські обстріли та провокації. У деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно – мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Дякую, хлопці, за стійкість і витримку!” - звернувся до бійців президент.
Зеленський запевнив, що українська влада робить все, щоб у наших воїнів “було ще більше можливостей гнати ворога”.
“Наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше “броні”, більше артилерії”, - наголосив він.
Нагадаємо, упродовж доби 5 листопада під ударами російських окупантів опинилися понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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