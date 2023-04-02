Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту: звернення Зеленського

За словами президента, на фронті сьогодні "особливо гаряче" під Авдіївкою, Марʼїнкою і Бахмутом.

Президент Володимир Зеленський розповів про злочинні удар РФ по мирних українських містах, які сталися за сьогодні.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 квітня.

Так, росіяни знову вдарили по Костянтинівці Донецької області.

"Шість людей убиті цим російським обстрілом. Три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – зазначив Зеленський.

Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 й систему залпового вогню "Ураган".

Сьогодні ж уранці російські загарбники вдарили також по Конотопському району Сумської області. Внаслідок ворожого мінометного вогню загинули двоє людей.

"Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам – від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде", – наголосив глава держави.

Ситуація на фронті

За словами президента, на фронті сьогодні "особливо гаряче" під Авдіївкою, Марʼїнкою і Бахмутом.

"Особливо Бахмутом! Там сьогодні особливо гаряче! Під Білогорівкою, під Кремінною та всіма іншими нашими містами, містечками й селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України, допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні", – зазначив Зеленський.

Особливо президент відзначив 77-му окрему аеромобільну бригаду, 67-му й 92-гу окремі механізовані бригади, десантників "Вісімдесятки", 5-ту окрему штурмову бригаду, морпіхів 35-ї та 36-ї бригад, артилеристів 55-ї окремої бригади, 64-го й 66-го окремих гарматних дивізіонів 406-ї артилерійської бригади.

Зеленський анонсував, що наступний тиждень буде "особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги".

"Вже готуємося до запланованих подій і рішень", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував останні події навколо Лаври.

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