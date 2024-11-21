Наступний удар міжконтинентальною балістичною ракетою може бути по Києву – генерал-майор США

Вибір Росії атакувати Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою може бути попередженням про те, що вона також може націлитися на Київ.

Про це генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі заявив у коментарі CNN.

"Можна сказати, що те, що Росія спершу вдарила по Дніпру, є заявою про те, що якщо Україна не відступить від використання, скажімо, нещодавно наданих ATACMS від США та Storm Shadow від Британії, то Росія використає ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності та вдарить по Києву", – висловися МакКарлі.

Генерал-майор США у відставці, який перебуває у Києві, повідомив, що рано-вранці 21 листопада у місті лунали сирени, що відповідало можливому запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Сирени врешті-решт припинилися, але все одно був поспіх до підвалів і бетонних парковок, тому що це просто створює величезний страх. І цього хотіли росіяни – страху серед тих, хто живе і виживає", – розповів МакКарлі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 21 листопада Росія вдарила по Дніпро новою ракетою. Усі характеристики вказують на те, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета.

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