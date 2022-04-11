"Наступний удар Росії може бути спрямований на Одесу та Дніпро" - капітан ВМС США

"Наступний удар Росії може бути спрямований на Одесу та Дніпро" - капітан ВМС США

Українцям варто очікувати від окупантів нових ударів і до всього треба готуватися.

У війні з Україною Росія діє непередбачувано та нелогічно, при цьому агресор може готувати удар по Дніпру та Одесі з метою їхнього захоплення.

Про це в ефірі телемарафону заявив капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах, пише "Суспільне".

"Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити їхні дії неможливо. Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї, і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися", — наголосив військовий.

На його переконання, український Генштаб діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до нападу росіяни.

"Зараз для мене видно, і що кажуть мої товариші — і українські, і американські військові, що є такі симптоми, що Росія показує, що хоче поділити Україну, зробивши сильний удар по Дніпру і Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються. Зараз усі працюють на час. У всіх мало часу”, - додав він.

Нагадаємо, напередодні ракети Росії поцілили по аеропорту Дніпра. Летовище та інфраструктура навколо повністю зруйновані. Постраждали рятувальники, які ліквідовували наслідки ранкової атаки.

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