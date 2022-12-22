Наступного року у війні з Росією наступить перелом - Зеленський

Зеленський заявив, що наступного року українці виборють свою свободу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступному 2023 році буде переламний момент у війні з російськими агресорами.

Про це він заявив під час свого виступу у Конгресі.

"Ми маємо перемогти на полі бою, битва не може бути заморожена. весь світ занадто залежний один від одного, щоб почувати себе у безпеці. забезпечити свободу людей, які відстоюють свої цінності", - сказав Зеленський.

Зеленський висловив впевненість, що наступного року українці виборють свою свободу.

"Наступного року буде переломний момент, я знаю, що хоробрість українців та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності", - заявив президент.

Також Зеленський заявив, що перед поїздкою до США він побував у Бахмуті.

Вчора, перед тим як суди приїхати, я був на фронті у місті Бахмут. На сході України росіяни та найманці намагаються захопити місто з травня, однак місто досі стоїть і не здається", - підкреслив президент під оплески конгресменів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні свого звернення до Конгресу.

Також ми інформували, що Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт взимку.

Читайте також: