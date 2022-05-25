"Наступною буде Словаччина": прем’єр країни про загрозу від Росії

Прем'єр-міністр Словаччини попередив про наслідки, якщо Росія переможе у війні.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер виступив з різким попередженням щодо майбутнього його країни. Він попередив, що якщо Росія переможе у війні проти України, то його країна стане наступною.

Про це він сказав під час панелі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу, пише CNN.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Вони (Україна - ред.) повинні перемогти", - наголосив він.

Хегер виступив з критикою членів Європейського Союзу за те, що вони занадто сильно покладаються на російську енергетику. Він закликав лідерів "припинити компроміс" зі своїми принципами у відносинах з Росією.

"Ми надто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ та нафту. Компроміс із Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть", - зазначив Гегер.

Хегер також попросив Євросоюз працювати з Україною та з Західними Балканами, щоби виробити "стандартні правила, аби вони могли приєднатися до ЄС".

Нагадаємо, аналітик прокоментував вплив воєнного стану в Угорщині на питання ембарго енергоносіїв з РФ.

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