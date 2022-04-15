Наступною фазою війни в Україні стане "битва логістики" - ексначальник британської розвідки

Наступні дні та тижні у війні України та Росії стануть "битвою логістики".

Про це заявив ексначальник британської військової розвідки маршал авіації Філ Осборн в інтерв‘ю Sky News.

За його словами, багато залежатиме від темпів поповнення запасів та доставки потрібної зброї та техніки на схід країни. І саме оперативність доправлення, як він прогнозує, може стати проблемою для України.

Водночас він каже, що Росія намагається захопити Маріуполь, оскільки саме звідти російські війська мають намір почати рухатися на північ для підтримки наступу на сході.

Як повідомлялося, окупанти намагаються взяти під контроль низку міст Донецької області та роблять спроби прориву.

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