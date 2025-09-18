Наступом ворога на Куп’янськ керує офіцер-зрадник ЗСУ: розслідування BBC

Полковник ЗСУ Сергій Стороженко під час спілкування з журналістам у період анексії Криму 2014 року / © COURTESY PHOTO

Російські війська ведуть штурм Куп’янська та знову застосовують тактику використання підземних газогонів під річкою Оскіл — аналогічно тому, як це робили раніше під Авдіївкою та Суджею. Керівництво цією операцією здійснює колишній офіцер ЗСУ Сергій Стороженко, який 2014 року перейшов на бік Росії.

Про це інформує «BBC News Україна».

За оцінками як російських пропагандистських блогерів, так і українських експертів, зокрема аналітика Костянтина Машовця, головну роль у російському наступі на Куп’янськ відіграє 6-та армія. Ще до повномасштабного вторгнення вона базувалася в Ленінградській області РФ та входила до угруповання «Північ». Командує 6-ю армією генерал-лейтенант Сергій Стороженко. Саме він звітує про перебіг штурму Куп’янська, після чого інформація надходить до Генштабу Збройних сил РФ на ім’я начальника Валерія Герасимова.

Що відомо про Сергія Стороженка: кар’єра та зрада

Стороженко — нетиповий випадок для російського командування: ймовірно, він є найвищим за званням колаборантом у російській армії. Більшу частину своєї служби провів у ЗСУ, а після анексії Криму 2014 року присягнув Росії.

Стороженко народився 1975 року в селі Мурафа на Харківщині. Його рідні, за даними українських ЗМІ, після 24 лютого 2022 року залишалися жити у Харківській та Сумській областях.

1992 року Стороженко вступив до Інституту сухопутних військ у Києві на факультет розвідки. 2016-го, вже як російський офіцер у званні полковника, він в інтерв’ю «Новой газете» згадував про свою службу в ЗСУ та окупацію Криму: «СРСР вже рік як не існувало, я від самого початку був українським військовослужбовцем».

Свою кар’єру Стороженко будував у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України, де пройшов шлях від командира роти до комбата, а потім і комбрига. Був заступником керівника українського миротворчого контингенту в Косові.

У березні 2014 року, під час анексії Криму, Стороженку підпорядковувалися близько 1200 військових. За словами військового, у ті дні з ним контактували в.о. президента України Олександр Турчинов і прем’єр Арсеній Яценюк, цікавлячись його діями.

Стороженко стверджував, що подав рапорт про відставку. Та колишні колеги переконують, що той вів «подвійну гру» і переконував українських військових здавати зброю.

«Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися… Думаю, його банально корумпували. Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, — він не пройшов», — розповів Владислав Селезньов — колишній речник Генштабу ЗСУ, який служив зі Стороженком у Косові.

Селезньов також стверджує, що вже 2022 року Стороженко віддавав накази завдавати ракетних ударів по Сумах.

За даними проєкту Evocation.info, дві його сестри продовжували жити в Україні — одна в селі Козіївка на Харківщині, інша в Сумах.

Відомо, що вже 23 березня 2014 року, за тиждень після псевдореферендуму у Криму, Стороженко отримав російський паспорт.

З його 36-ї бригади близько половини військових виїхали на материкову частину України, а решта залишилися служити Росії. Стороженко тоді очолив 126-ту бригаду берегової охорони, де й зробив кар’єру як російський командир.

Сергій Стороженко (в центрі) вже після переходу до російської армії / © Газета «Боевой дозор»

Повномасштабна війна та підвищення Стороженка

На момент повномасштабного російського вторгнення Стороженко мав звання генерал-майора та працював начальником штабу 35-ї армії Східного військового округу. Саме ця армія брала участь у боях на Харківщині, але вже у червні 2022 року, за даними Інституту вивчення війни, була фактично розгромлена під Ізюмом.

Попри провал, кар’єра Стороженка не постраждала. 2023 року за указом президента РФ Володимира Путіна він отримав підвищення до генерал-лейтенанта та очолив 6-ту армію. Сьогодні саме ця армія веде наступ на Куп’янському напрямку.

У своїх звітах Стороженко доповідає про «захоплення Куп’янська», хоча до фактичного контролю над містом російським військам ще далеко.

Нагадаємо, повідомлення про бої в центрі Куп’янська є неправдивими. За словами речника ОСУВ «Дніпро» Олексія Бєльського, ці чутки поширюються, щоб посіяти паніку. Він повідомив, що українські захисники ведуть операцію із зачистки околиць міста від диверсійних груп ворога. Російські диверсанти намагаються проникнути до міста, перетинаючи річку Оскіл плотами та човнами.

Станом на 18 вересня російських військ у центрі Куп’янська також немає, за місто тривають важкі бої. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.