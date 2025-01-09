Наступ в Курській області: розвідка Британії оцінила операцію і її вплив на бої на Донбасі

Українські Збройні сили 5 січня розпочали обмежену бронетанкову контратаку в Курській області Росії, атакувавши ворога несподівано на кількох напрямках

Про це повідомили у розвідці Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Зазначається: атака у той момент, коли Україна продовжувала захищати свій виступ території в Курську від постійних атак військ РФ і КНДР.

"Незважаючи на високі втрати, за останні тижні Росія змогла домогтися лише незначних успіхів на утримуваній Україною території", - ідеться у звіті.

На сході України армія РФ продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області, зауважують британські розвідники. Зокрема, "російські війська значною мірою захопили місто Курахове", наступ на яке окупанти розпочали в середині листопада 2024-го.

Окрім того, на південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за чотири км на південь від міста.

"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час засідання форматі "Рамштайн" заявив, що операція на Курщині стала однією з головних перемог не лише минулого року, а протягом усієї війни.

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