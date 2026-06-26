Наступ як у Першу світову: Сирський розповів, чому ЗСУ штурмують ворога “ногами”

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © ТСН

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Новітні військові технології кардинально змінили поточну ситуацію на фронті в Україні. Через безпрецедентний стрибок у розвитку безпілотної авіації обидві сторони конфлікту наразі практично втратили можливість використовувати важку бронетехніку для великих проривів. Сучасне поле бою стало абсолютно прозорим, тому будь-яке скупчення техніки в радіусі десятків кілометрів миттєво знищується ще на підступах до лінії зіткнення.

Про ці радикальні зміни у тактиці ведення бойових дій розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Times.

Наступи у стилі Першої світової

Головнокомандувач пояснив, що сьогодні війна перетворилася на безперервне змагання технологій, де малі ударні дрони паралізували здатність армій проводити масштабні механізовані операції. Розвідувальні безпілотники миттєво виявляють сили противника, після чого їх одразу розбивають. Через це класичне використання танків чи бойових машин піхоти стало вкрай небезпечним і неефективним.

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«Це унеможливлює розгортання бронетехніки, оскільки вона була б знищена задовго до досягнення лінії зіткнення», — визнав Олександр Сирський.

У таких надскладних умовах командирам доводиться покладатися винятково на піхоту. Бійці змушені долати значні відстані власними силами, наражаючись на постійну небезпеку з повітря.

«Тому зараз наші солдати, як і солдати противника, фактично змушені наступати пішки, як у Першій світовій війні», — додав генерал.

Пошук технологічного прориву

Попри тотальне домінування безпілотників, українське командування активно шукає нові засоби протидії, щоб повернути бойові машини на поле бою. Головнокомандувач зазначив, що рішенням цієї проблеми можуть стати новітні комплекси активного захисту. Вони мають бути здатними самостійно виявляти та збивати ворожі дрони-камікадзе ще на підльоті до бронетехніки.

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«Війна — це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями», — наголосив очільник ЗСУ.

Якщо інженерам вдасться досягти технологічного балансу і створити надійний захист, ударні дрони втратять свою сьогоднішню феноменальну ефективність. Тоді танки та важка артилерія зможуть отримати справжнє друге дихання. Це дозволить військовим знову інтенсивно використовувати броню для збереження життів особового складу під час штурмів.

Нагадаємо, завдяки розгортанню українських безпілотників зі штучним інтелектом та нових ракетних систем Україна суттєво посилила удари середньої та далекої дальності в тилу ворога. Автономні дрони Hornet ефективно нищать лінії постачання та об’єкти окупантів, забезпечуючи понад 1000 ворожих втрат щодня, а атаки на російську нафтову інфраструктуру вже стали майже регулярними.

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