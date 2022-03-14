Настя Каменських розчулила новою піснею, яку присвятила Україні: "Кожне слово чіпляє"

Слова композиції написав Потап.

Співачка Настя Каменських випустила нову пісню, яку присвятила Україні. Слова написав продюсер Потап.

Лірична композиція отримала назву "Я – Україна". У пісні Настя Каменських заспівала про війну. Ворожі кулі ранять Україну, але не зможуть здолати українців. ВСУ переможуть, а Україна незабаром розквітне, і всі її рани, залишені ворожими кулями, незабаром загояться.

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише спільним духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би тяжко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!" - написала виконавиця.

Також співачка випустила зворушливий кліп, у якому показала трагічні кадри обстрілів мирного населення та героїчні подвиги українських військових.

Під відео користувачі писали, що трек Насті розчулив їх до сліз: "неймовірна пісня, до сліз", "плачу, немає слів", "кожне слово чіпляє", "неможливо слухати без сліз".

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