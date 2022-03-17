Наталія Могилевська розповіла, як вдома ховалася під ліжком від віконного скла

Артистка залишилася в Україні і подалася у волонтери.

Українська співачка Наталія Могилевська з початком війни не поїхала з України.

Артистка залишилася вдома у Києві та подалася у волонтери. Могилевська часто спускається до людей у метро, де спілкується з ними, а також співає їм і підтримує бойовий дух.

У програмі "Твій День" виконавиця поділилася, що вирішила залишитися в Україні та підтримати людей, чим може:

"В мене зараз мав би бути величезний тур. Я співачка, я повинна робити свою роботу. Кожен має робити те, що він може. У мене є дві класні речі – перше, це слово, пісні. Я маю слово, я маю концерти. Ще у мене є вода. У мене є свердловина. Я беру водичку і привожу її до метро, яке ближче з мого боку", - розповіла Наталія.

Як переживає війну Наталія Могилевська та чому подалася у волонтери

Окрім того, співачка зізналася, що будинок, у якому вона живе, не надто надійний, тож їй доводилося спати під ліжком:

"У мене картонний будиночок, там я спала під ліжком просто щоб не вбило від скла, а так у мене там нема ні підвалу, нічого. Я хоч дві годинки в день можу в підземці побути у спокої і люди настільки мене підтримують", - зізналася співачка.

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