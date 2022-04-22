Наталія Могилевська у сльозах повідомила про загибель дядька у блокадному Маріуполі

У будинок родича артистки влучило два снаряди.

Українська співачка Наталія Могилевська повідомила про горе у родині.

Окупанти вбили рідного дядька зірки, який мешкав у блокадному Маріуполі. Сумну звістку вона повідомила на сторінці в Instagram. Артистка записала відео, де у сльозах поділилася спогадами з дитинства. Також Могилевська повідомила, що у будинок дядька прилетіло два снаряди. Чоловіка поховали на подвір’ї, біля розарію, оскільки не було іншої можливості.

"Коли мені було 19 років, загинув мій тато. 2013-го, за день до мого дня народження, на небо пішла мама. Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться за загиблого мого дядька Сашу", – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, на початку квітня війна забрала маму у відомого ведучого Андрія Бєднякова. Коли російські війська окупували Маріуполь, мати і сестра знаменитості опинилися заблокованими у місті.

Читайте також: