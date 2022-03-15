Наталія Могилевська випустила патріотичну пісню про війну в Україні: "Я кажу ні"

Виконавиця переспівала хіт 1999 року - "Місяць".

Українська співачка Наталія Могилевська намагається підтримати та підбадьорити українців.

Так, виконавиця записала патріотичну антивоєнну пісню. У рядках композиції лунали такі слова, як "я кажу ні, жахливій цій війні", "і бачу уві сні мирне небо", "та переможні дні йдуть до тебе".

"Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганськ, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних - і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!" - написала виконавиця.

До слова, Могилевська переспівала хіт 1999 року - "Місяць".

"Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії - Юрію Євгенійовичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні "Місяць". Сьогодні цей message працює абсолютно по-іншому: "Я кажу ні жахливій цій війні".

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