Наталія Могилевська жорстко відповіла хейтерам, які назвали її кліп на тлі руїн "піаром на війні"

Українська співачка Наталія Могилевська відповів хейтерам, які розкритикували її новий кліп на пісню "Я вдома".

Відео артистка випустила наприкінці травня. У ролику зірка постала на тлі зруйнованих будівель в Бородянці, Бучі та Ірпені.

Втім, деякі користувачі не оцінили роботу та заявили, що знаменитість вирішила пропіаритися на війні.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Могилевська жорстко прокоментувала ці закиди.

"Мені було дуже боляче, хотілося кричати, тому що це мій дім, я тут живу. Коментарів моїх сусідів, які знали, що сталося з моїм будинком, там не було. Коментарів тих людей, з якими я їжджу цими вулицями щодня, там не було. А хто там писав? Щось тих, хто писав, я з собою в шпиталях та у військових не бачила", – заявила зірка.

Наталія додала, що люди стомлені стресом і їм треба знайти вихід для негативу. Також вона припустила, що скандал міг розпочати хтось, кому вигідно розколювати країну.

"Робити внутрішній конфлікт, який нас розділяє, без проплачених коштів та ботів неможливо. Я знаю, кому це не подобається – фашистам і тим, хто працює на ворога. Кому це цікаво – робити з артистами чи іншими знаменитостями, яким люди довіряють", – додала вона та зазначила, зо у період війни українцям особливо важливо об’єднуватися.

Нагадаємо, Наталія Могилевська поділилася, що її будинок у Бучі зруйнували окупанти. Втім, спершу росіяни його обікрали.

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