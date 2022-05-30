Наталія Мосейчук вперше розповіла, що війська РФ зробили з її будинком біля Бучі

Телеведуча 1+1 та марафону "Єдині новини" Наталія Мосейчук відверто розповіла, як змінилося її життя під час війни, про нові виклики та мрії на майбутнє.

Зокрема, ведуча пригадала перші дні війни та свій емоційний стан.

Про це йдеться в інтерв'ю сайту kp.ua.

"Дуже важко було на початку, тому що ти маєш триматися і показувати, що все добре. Дитині сказала: "Синочок, ти ж так хотів кудись помандрувати, от у нас є нагода помандрувати". Ми виїжджали на кілька тижнів до іншого регіона, бо живемо якраз поряд з Бучею та Ірпенем. Треба було бути дуже сильною і фактично жити двома обличчями. Одне – перед дитиною, а друге – коли вже виключається світло і тобі хочеться аж в зуби щось взяти, щоб не скришилися від стискання. Хотілося кричати на весь голос", – поділилася Мосейчук.

Також ведуча зізналася, що в неї і думки не було поїхати з країни. Її молодший син, 10-річний Матвій деякий час був в евакуації разом з бабусею, але потім повернувся до батьків.

"Звичайно, поїхати з країни не було такої думки. Але для сина організували можливість, - і Матвій з'їздив на два тижні до іншої країни з бабусею. За два тижні Матвій сказав: "Заберіть мене, я буду з вами спускатися в бомбосховище, буду сидіти, буду швиденько вдягатися навіть вночі, так, як ти мамо просиш, але тільки заберіть мене". І ми забрали свою дитину, він з нами. До цього ми ніколи дитину від себе не відривали. Він не був так часто з бабусею. У нас бабуся завжди була як свято. А коли він відірвався від нас, ми почули, що йому геть кепсько. І психологічно це важливо для нього бути з нами", – поділилася вона.

Наталія Мосейчук розповіла і про власний будинок у передмісті Києва, який був пошкоджений під час окупації і танкових боїв у березні російською армією.

"Наш будинок цілим не лишився. Вибиті всі вікна, пошкоджений дах, немає рослин, все стесано снарядами, побиті паркани. Але вікна вставляються, дах ремонтується… Потроху вже відбудовуємо. Вікна вже поставили", – зазначила ведуча.

Нагадаємо, 9 травня росіяни напали на Наталію Мосейчук та знімальну групу "1+1" у Берліні. Напад скоїли учасники акції, які прийшли до меморіалу воїнам червоної армії у Трептов Парку, принісши із собою заборонену на період 8-9 травня у Німеччині символіку - георгіївські стрічки та червоні прапори.

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