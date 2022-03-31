Наталка Денисенко зізналась, що не хотіла відпускати чоловіка воювати: "Казала, що не відпущу"

Андрій Федінчик, коли почалася війна, вступив до лав тероборони.

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як не хотіла відпускати свого чоловіка, Андрія Федінчика воювати.

За словами артистки, вони говорили про це з чоловіком ще до початку війни. Тоді вона впевнено говорила, що не відпустить його воювати. Втім, Андрій переконав її, що він мусить захищати Україну. Тому коли Федінчик вступив до лав тероборони, вона на це сприйняла як належне.

"Я зі своєю інфантильністю, звичайно , казала, що не пущу, що хай воюють ті, хто на це вчився і тд… На що він відповів: "Наташо, якщо всі будуть так думати , то хто тоді піде?". Тому коли мій чоловік на другий день війни домовився, що його візьмуть до батальйону, я сприйняла це як належне… Хоча кожного дня хвилююся… А тепер взагалі", - додала акторка.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / instagram.com/natalka_denisenko

Разом з тим Наталка розповіла, що не засуджує тих чоловіків, які залишилися вдома та не пішли воювати.

"Я зовсім не засуджую тих чоловіків, які зараз оберігають своїх жінок, або займаються іншою допомогою під час війни, адже кожен воює як може. Навіть ми, мами з дітьми , не сидимо без діла, бо зрозуміло одне - це наша спільна війна і в ній немає жодного байдужого українця", - поділилася акторка.

Читайте також: