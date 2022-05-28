Натхнені продажем картини Примаченко за 500 тисяч доларів у столиці стартував аукціон робіт і інших митців

Натхнені продажем картини Примаченко за 500 тисяч доларів у столиці стартував аукціон робіт і інших митців

Благодійний аукціон із продажу картин та скульптур на користь українського війська влаштовують у столиці.

На продаж виставлено понад 20 робіт, серед яких рідкісні картини Івана Марчука, Марії Примаченко, Олександра Ройтбурда. Деякі полотна оцінюють щонайменше у 100 -150 тисяч доларів, йдеться в ТСН.

У розбитій квартирі волонтера Андрія Римарука, в Бучі, уціліли хіба стіни, і єдинорожик доньки, десь під завалами. Андрій жив на одній вулиці із художницею, шістдесятницею Любов'ю Паньченко, чию роботу буде представляти на благодійному аукціоні.

На початку лютого їй виповнилося - 85. Два тижні по тому Бучу окупували. Голод та хвилювання підірвала її здоров'я. «Лікарі досить довгий час боролися за її життя, але на превеликий жаль вона 30 квітня покинула нас. Маю за честь презентувати на аукціоні саме її роботу», - каже Андрій.

Картина є непересічним, колекційним екземпляром, як і всі інші роботи, що виставили на торги. «Аукціон виключно з колекційними творами, які мають таке, велике навіть музейне значення. І сучасні роботи знаних митців, як Анатолій Криволап, Олександр Ротбурд, Роман Мінін, є і відомі класики: Віктор Зарецький, Алла Горська», - розповідає мистецтвознавець Михайло Власенко.

Загалом на аукціоні представлено 24 мистецькі роботи, як картини так і скульптури. Частина виручених коштів піде на оснащення Центрального клінічного госпіталю, але більшість - на забезпечення армії. На які суми розраховують - прогнозів не дають. Але вже знають, на що конкретно витратять. «Зараз основний акцент уваги зосереджений на посиленні аеророзвідки. Для посилення ефективності роботи західної артилерії, яку ми отримуємо від партнерів. Також засоби радіозв'язку, і багато коштів йде в розмінування, у саперів, у захисні костюми, металошукачі», - розповідає директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Тарасу Чмуту випала нагода популяризувати один з найкоштовніших лотів, роботу Івана Марчука - "Сад спокуси". Організатори аукціону оцінюють її в близько 150 тисяч доларів. Кратну сотням тисяч доларів суму, за українську картину, нещодавно вдалося виручити волонтерам за роботу Марії Примаченко внесли рекордні 500 тисяч доларів. На таку ж суму, сподівається колекціонер Юрій Когутяк, вдасться продати і ті три роботи, що він надав аукціону. «Неодноразово ставилося питання чи взагалі доречне мистецтво під час війни. Ну і загальний конценсус, загальна думка полягає в тому, що наші воїни б'ються в тому числі і за це - право вільно творити. І мені здається, зараз настав саме той час, коли мистецтво повинно вже повертати борг», - переконаний колекціонер Юрій Когутяк,.

Благодійний аукціон стартував сьогодні об 11, торги доступні у онлайн на сайті аукціонного дому, протягом семи днів.

І хоч кожна представлена робота, є надбанням української культури, а тепер може поїхати десь за кордон - тут не сумують. Кажуть: мистецтво житиме, як і країна, яку воно рятує.

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