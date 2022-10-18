НАТО готується до будь-якого сценарію: Столтенберг оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї проти України

Генеральний секретар НАТО взяв участь у щорічному Берлінському зовнішньополітичному форумі Koerber Stiftung, де зазначив низький ризик ядерного удару Росії по Україні, однак наголосив на підготовці до будь-якого сценарію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомив про це 18 жовтня.

За словами Столтенберга, у поточній ситуації НАТО оцінює ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але зберігає пильність та проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил, особливо під час ядерних навчань з боку РФ.

"Ми проводимо уважний моніторинг того, що вони (росіяни - ред.) роблять. Ми є пильними, особливо зараз, коли вони зараз мають намір провести ядерні навчання. Ризик використання ядерної зброї проти України є низьким. Але, безумовно, потенційний удар та наслідки такого кроку можуть бути настільки великими, що ми маємо сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до москви, що будуть важкі наслідки для самої росії, якщо вони використають ядерну зброю в Україні. Зараз ми не бачимо жодних змін в їх ядерному позиціонуванні або готовності. Але, безумовно, ми продовжуємо постійний моніторинг", - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників, та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб путін міг отримати перемогу над Україною.

"Ми не можемо дозволити себе залякати або піддатися на шантаж та ядерну риторику. Якщо президент путін виграє в Україні, це надішле дуже небезпечне послання всім авторитарним лідерам, - мовляв, якщо вони використають грубу військову силу, порушать міжнародне право, то зможуть досягти своїх цілей. Це зробить нас більш вразливими, а світ - більш небезпечним. Тож ми маємо зважати на всі ризики цього конфлікту, але також на те, що ризик, якщо дозволити президенту путіну перемогти, був би набагато більшим", - зауважив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання модератора, він підкреслив, що НАТО чітко довело до кремля послання про важкі наслідки для самої росії застосування ядерної зброї проти України, та нагадав, що росія поставила свій підпис під документами, які констатують, що в ядерній війні не може бути перемоги, і вона ніколи не має бути розв’язана. Разом з цим, Столтенберг визнав, що ядерна риторика, яка виходить від москви та від президента путіна, є небезпечною та безумною, тож ці погрози мають сприйматися серйозно.

Щодо конкретики по відповіді НАТО Столтенберг зазначив, що вона залежатиме від самої "атаки, обставин та контексту".

"Але ми ніколи не надаватимемо переваг потенційному нападнику, інформуючи його, як точно ми маємо намір відповідати. Вони (росіяни – ред.) знають, що наслідки будуть важкими, і ми повторювали це послання кілько разів протягом минулих тижнів», - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО має різні шляхи реагування, і вони не обов’язково будуть пов’язані із застосуванням ядерної зброї. Як зазначив Генеральний секретар НАТО наразі обставини, за яких союзники зважатимуть на застосування ядерної зброї у відповідь, є «дуже віддаленими». Але це не виключає рішучої відповіді з боку НАТО, якщо росія застосує ядерну зброю проти України. Якщо напад буде здійснений проти будь-якого союзника по Альянсу, - це негайно приведе в дію статтю 5 Вашингтонського договору про колективну оборону, нагадав Столтенберг.

"Наразі ми робимо все, щоб уникнути такого сценарію. Ми не є стороною цього конфлікту. Ми не маємо сил на місці події, ми не беремо участі у бойових діях. Так, ми надаємо допомогу Україні, яка має право на самозахист, відповідно до Хартії ООН. Союзники по НАТО допомагають Україні дотриматися цього права, але це не робить нас стороною конфлікту", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, що НАТО найближчими днями планує передати Києву засоби боротьби з дронами.

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