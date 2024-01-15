НАТО готується до війни з Росією: у Москві порівняли цю інформацію з гороскопом

У НАТО очікують на ескалацію з Росією вже в лютому цього року.

Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зіронізувала над планом Німеччини відбивати гібридну атаку Росії на східний фланг НАТО вже від липня 2024 року, який потрапив у ЗМІ.

Про це вона написала у Телеграм.

"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний торішній гороскоп для риби у раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - написала вона.

Нагадаємо:

Журналісти видання Bild написали, що Німеччина здійснює підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року. Йдеться про секретний сценарій "Оборона Альянсу 2025", дії якого стартують за тижнів.

В описаному варіанті Кремль може запустити нову хвилю мобілізації і призвати у війська не менше 200 тисяч осіб, після чого ЗС РФ почнуть весняний наступ.

До речі, у Bild також пишуть, що загострення ситуації може стати можливим після того, як Росія перекине свої війська і ракети середньої дальності на територію Калінграда — у жовтні, і ближче до кінця року почнеться "прикордонний конфлікт" із численними жертвами біля Сувальського коридору.

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