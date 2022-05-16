 НАТО готується визнати Росію "прямою загрозою": як відреагували у Москві

В оновленій Стратегічній концепції Північноатлантичного Альянсу, що має бути ухвалена на саміті НАТО в Мадриді, Росія буде визнана "прямою загрозою".

У новій Стратегічній концепції НАТО визначить найкращі шляхи підтримання країн-сусідів, "вразливих до примусу й агресії".

Про це з посиланням на представника Альянсу повідомляє Bloomberg.

У Росії відповіли, що в такому разі доведеться відповідати зазначеному статусу, пише Інтерфакс.

"Будемо їм створювати безпосередню загрозу, щоб бути на висоті цієї оцінки", - заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи інформацію про оновлення стратегічного документа НАТО.

Стратегічні концепції НАТО — це рамкові документи, які характеризують діяльність Альянсу на світовій арені. Останній такий документ був ухвалений 2010 року: там йдеться про "стратегічну важливість" відносин Альянсу і РФ та наміри їх розвивати.

Найближчий саміт НАТО має відбутися у червні 2022 року в Мадриді. У ньому також братиме участь президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку і Європу. Але Україна стоїть, НАТО сильніше, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцні. Україна може виграти цю війну", - сказав Столтенберг.

Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на Сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", - додав міністр.

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