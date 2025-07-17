Patriot / © commons.wikimedia.org

Реклама

Командувач Об’єднаного командування сил НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot до України, зокрема до Києва.

Про це він повідомив у четвер на конференції у Вісбадені, Німеччина, зазначивши, що це відповідь на одні з наймасштабніших російських авіаударів за весь час війни, передає Reuters.

“Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німецькою стороною щодо передавання “Патріотів”, — сказав Гринкевич. — Мені було дано вказівку поїхати якнайшвидше”.

Реклама

Гринкевич не уточнив терміни передислокації, проте наголосив, що операція має відбутися у стислі строки, щоб посилити захист столиці від нових ударів Росії, яка останніми тижнями регулярно атакує українські міста ракетами та дронами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перші Patriot вже їдуть з Німеччини до України.