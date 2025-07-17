- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 651
- Час на прочитання
- 1 хв
НАТО готує термінове перекидання Patriot до Києва — Reuters
Ведеться термінова підготовка до перекидання систем Patriot до України. Київ потребує посиленої ППО через масовані атаки РФ.
Командувач Об’єднаного командування сил НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що ведеться активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot до України, зокрема до Києва.
Про це він повідомив у четвер на конференції у Вісбадені, Німеччина, зазначивши, що це відповідь на одні з наймасштабніших російських авіаударів за весь час війни, передає Reuters.
“Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німецькою стороною щодо передавання “Патріотів”, — сказав Гринкевич. — Мені було дано вказівку поїхати якнайшвидше”.
Гринкевич не уточнив терміни передислокації, проте наголосив, що операція має відбутися у стислі строки, щоб посилити захист столиці від нових ударів Росії, яка останніми тижнями регулярно атакує українські міста ракетами та дронами.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перші Patriot вже їдуть з Німеччини до України.