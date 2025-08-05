НАТО координуватиме нові масштабні постачання зброї для України: більшість озброєння надійде зі США

Зброя НАТО / © Associated Press

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НАТО розпочало нову фазу координації масштабних і регулярних постачань зброї для України, переважна частина якої буде придбана в Сполучених Штатах. Про це стало відомо після того, як уряд Нідерландів оголосив про пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро, що включає системи ППО, боєприпаси та інше обладнання.

Про це повідомляє AP News.

У найближчі тижні очікується щонайменше дві великі партії озброєння. Поставка здійснюватиметься згідно з нагальними потребами Збройних сил України. В Альянсі наголошують, що зброя та боєприпаси надаватимуться швидко та систематично.

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“Пакети будуть готуватися оперативно та видаватимуться на постійній основі”, — повідомили в НАТО у понеділок ввечері.

Окрему увагу буде приділено системам протиповітряної оборони, які критично необхідні через постійні російські удари по населених пунктах. За даними ООН, з початку широкомасштабного вторгнення внаслідок атак загинуло понад 12 тисяч цивільних громадян.

Тим часом російська армія, попри значні втрати, продовжує повільний наступ уздовж усієї 1000-кілометрової лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася навколо Покровська — важливого логістичного вузла, захоплення якого може дати змогу Росії просунутись углиб території України.

Водночас більшість озброєння, яке буде закуплене європейськими партнерами та Канадою, фактично постачатиметься з арсеналів США. Вашингтон має значні запаси готової техніки та виробляє ключові системи — зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot. Адміністрація Трампа наразі не передає Україні нової зброї, однак союзники намагаються компенсувати це спільними закупівлями.

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За даними Кільського інституту, загальна сума військової допомоги Україні з боку європейських країн від лютого 2022 року сягнула 72 мільярдів євро. Для порівняння, США надали допомогу на суму близько 65 мільярдів доларів.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи черговий пакет допомоги, наголосив, що “американські системи ППО та боєприпаси мають критичне значення для оборони України”. Він також назвав удари Росії “чистим терором, спрямованим на злам українського спротиву”.

Крім того, Німеччина днями оголосила про передання Україні ще двох ЗРК Patriot. Це рішення стало можливим після того, як США погодилися пріоритетно поповнити німецькі запаси. ППО типу Patriot виробляються виключно у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, як це працюватиме.