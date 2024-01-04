НАТО купує 1000 ракет Patriot: експерт пояснив, до чого тут Україна

На думку військового експерта, в Європі є певний прогрес щодо постачання зброї Україні.

Чотири країни НАТО, серед яких Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, оголосили про сприяння в закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі "24 каналу" пояснив, до чого тут Україна.

За його словами, йдеться про заміщення старих ракет на нові.

"Адже в деякої частини ракет для Patriot, які стоять у них на бойовому чергуванні, вже закінчуються терміни експлуатації. Саме тому вони вже повинні виходити з бойового чергування, проте ми можемо їх використовувати", – розмірковує військовий експерт.

На його думку, таке заміщення вигідне:

виробникам цієї зброї, тобто піднімається економіка,

Європі, яка оновлює парк цих ракет,

Україні, яка може отримати ці ракети для виконання бойових завдань.

"1000 ракет – це доволі серйозна цифра. Якщо вони до нас зайдуть, то ті крилаті й балістичні ракети, які зараз є у росіян, на них можна "ставити хрест". Тобто їх перехоплять", – впевнено заявляє Світан.

Нагадаємо, після масованих повітряних ударів РФ відбудеться засідання Ради “Україна-НАТО”.

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