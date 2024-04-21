НАТО має збивати ракети РФ в небі України – ще на підльоті до кордону з ЄС: польський генерал

Голова Бюро національної безпеки Польщі (2010 – 2015 рр.) і заступник міністра оборони Польщі генерал Станіслав Козєй наголосив, що НАТО має збивати російські ракети в українському небі – ще на підльоті до кордону з Євросоюзом.

Про це пише "Еспресо".

"Я вважаю і довгий час переконую політиків, які приймають рішення, що потрібно в рамках Північноатлантичного альянсу встановити таку зону протиповітряної і протиракетної оборони перед кордоном і ще кілька десятків кілометрів над територією України. Щоб ми почали збивати ракети, коли вони летять до нашого кордону, а не тільки тоді, коли вони перетнули наш кордон. Бо тоді часто вже пізно", - наголосив Козєй.

Польський генерал каже, що Альянс може і повинен створити "передову зону протиракетної оборони над частиною Західної України біля кордонів Альянсу".

"Це захист своїх кордонів від інцидентів", - резюмував Станіслав Козєй.

Нагадаємо, після того, як російська ракета під час однієї з атак на Україну зайшла до повітряного простору Польщі, у НАТО заговорили про можливість збиття російських ракет на підльоті до країн-членів Альянсу.

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