НАТО може не встигнути: Залужний про технологічний розрив з Україною

Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за темпами впровадження інновацій на полі бою Захід може наздогнати Україну лише через п’ять років. Про це він сказав під час виступу на Лондонській безпековій конференції.

Про це він розповів у своєму виступі на Лондонській безпековій конференції, текст якого публікує «Українська правда».

«Якщо просто сьогодні ввечері НАТО відмовиться від танків і почне опановувати технології, то десь за 5 років зможе досягти рівня ЗСУ зразка 2024 року. Але технології за цей час підуть далі. Як і вороги», — сказав Залужний.

Реклама

За словами дипломата, Україна нині є єдиною армією в Європі, яка вміє вести сучасну, високотехнологічну війну: «Ми маємо найбільшу армію на континенті, яка знає, як стримувати Росію».

Він також наголосив, що для ефективного реагування на виклики майбутнього необхідна не лише модернізація озброєння, а й «нова державна політика», подібна до тієї, яка свого часу забезпечила розвиток ядерної енергетики чи космічної галузі.

Залужний закликав до побудови нової архітектури європейської безпеки, адже, на його думку, стара модель безпекової взаємодії зі США вичерпала себе. Водночас Україна залишається ключовим щитом Європи, а Європа потрібна Україні як джерело підтримки й інвестицій.

Нагадаємо, за словами Залужного, Україна наразі широко використовує сучасні технології, щоб протистояти російському вторгненню. Однак до початку повномасштабного вторгнення до ідеї використання ШІ в українській армії ставилися дуже скептично.

Реклама