НАТО може допомогти Україні з розблокуванням портів – експерт назвав країни

Експерт назвав країни-члени НАТО, які можуть забезпечити безпеку торгових суден і розблокувати морські порти України для всіх видів експорту.

Країни-члени НАТО можуть допомогти Україні забезпечити безпеку торгових суден і таким чином розблокувати морські порти для всіх видів експорту.

Про це заявив кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, пише "Главком".

"Якщо ми згадаємо історію, взагалі, що передувало Чорноморській зерновій ініціативі? Передувала пропозиція Великої Британії про те, що військові човни флоту цієї країни забезпечуватимуть постачання зерна до інших країн. Я не виключаю, що Велика Британія й Туреччина формально будуть виконувати угоду з Україною, яка також і з ООН", – пояснив експерт.

За його словами, позиція цих країн може вплинути на позицію Росії, яка не наважиться завдавати ударів по членах НАТО.

Іван Ус зазначив, що варіант із підтримкою Великої Британії фактично означатиме повну деблокаду портів України. Військові човни Туреччини і Великої Британії фактично позбавлять Росію можливості робити якісь провокації просто тому, що ці провокації для неї можуть завершитися дуже неприємним військовим зіткненням.

Експерт також нагадав, що останнім часом Туреччина зробила низку кроків, які можна трактувати як агресивні щодо РФ, тож для Росії нагнітання ситуації може закінчитися протистоянням із цією країною.

"Фактично робиться декілька заяв одна за одною, які дуже чітко дають зрозуміти, що Туреччина стає агресивнішою. Для Росії це зростання агресивності Туреччини може закінчитися реальним конфліктом з однією з країн НАТО, з другою армією НАТО", – резюмував Ус.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримав звернення Папи Римського до Росії, в якому понтифік закликав розблокувати "зерновий коридор".

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