НАТО може дозволити собі тривалий конфлікт з РФ: Сікорський назвав перевагу

Очільники МЗС країн-членів НАТО домовились щодо створення спеціальної місії Альянсу для збільшення допомоги Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

За словами Сікорського, йдеться не про вступ у війну, а про більш скоординоване використання, наприклад, можливостей Північноатлантичного альянсу у сфері планування та підготовки.

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"Ми вирішили створити місію НАТО. Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано", – розповів він.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства також відповів на запитання щодо ідеї створити спеціальний п’ятирічний фонд для допомоги Україні обсягом 100 млрд євро.

"Путіну було б важливо зрозуміти, що ми плануємо це – як треба – на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", – сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зауважив, що союзники України розуміють її потребу в посиленні протиповітряної оборони, тож найближчим часом деякі країни проаналізують свої запаси, щоб визначити обсяги, які можуть бути передані ЗСУ.